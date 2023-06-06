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French Open-2023: Алькарас і Джоковіч стали першими півфіналістами мейджора

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Париж, Вівторок 06 червня 2023 23:43
French Open-2023: Алькарас і Джоковіч стали першими півфіналістами мейджора Фото: Новак Джоковіч вибив росіянина Хачанова (atptour.com)
Автор: Антон Федорців

Чвертьфінальні матчі Відкритого чемпіонату Франції серед чоловіків завершилися перемогами фаворитів – Новака Джоковіча та Карлоса Алькараса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Roland Garros, 1/4 фіналу, чоловіки

Джоковіч – Хачанов – 3:1 (4:6, 7:6, 6:2, 6:4)

Алькарас – Ціціпас – 3:0 (6:2, 6:1, 7:6)

Першим на корті з'явився серб. У першому сеті протистояння з російським тенісистом Хачановим він програв гейм на власній подачі в середині партії. Ця помилка стала роковою – опонент зумів повести в рахунку.

Утім, балканець сповна реабілітувався у трьох наступних сетах. Якщо другу партію Джоковіч виграв лише на тай-брейку (7:6), то в третій просто зім'яв росіянина. Натомість четвертий сет, а з ним і матч, сербський тенісист двома поспіль виграними "під нуль" геймами.

Жодної партії греку Ціціпасу зате не віддав Алькарас. Іспанський тенісист стабільно був кращим на прийомах і подачах, оформивши 5 брейків за два сети. Відрізнялася лише кількість втішних пунктів для суперника.

У першому Ціціпас виграв два гейми, а в другому – лише один. Тільки під завісу третього сету грек отямився і нав'язав боротьбу, перевівши партію у тай-брейк. Та вже там Алькарас знову продемонстрував холоднокровність. Тож путівка в 1/2 фіналу для піренейця стала цілком заслуженою.

У півфіналі Алькарас протистоятиме саме Джоковічу. Поєдинок першого та третього тенісистів планети матиме статус дострокового фіналу. Востаннє вони грали один проти одного ще на Madrid Open-2022. Тоді сильнішим виявився іспанець.

До слова, українка Світоліна програла чвертьфінальний матч French Open.

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