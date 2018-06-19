Фрегат "Гетман Сагайдачный" отправился на военные учения

На борту фрегата новый тактический номер, соответствующий стандартам НАТО - F130

Флагман Военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" во вторник, 19 июня, покинул Одесский порт. В течение нескольких дней в открытом море будут проводиться маневры в составе тактической группы с участием морской авиации, сообщает "Думская".

Указано, что около 9:30 фрегат вышел из Практической гавани. Немного раньше в море вышли катера "Аккерман" и "Бердянск".

Кроме того, на борту фрегата новый тактический номер, соответствующий стандартам НАТО - вместо прежнего U130 теперь это F130. Катера также поменяли индекс - вместо буквы U на них появились P174 и P175.

"Гетман Сагайдачный" проведет совместное маневрирование с отработкой методов боевого применения, а также навыки передачи малых грузов на ходу. Во время учений фрегату предстоят стрельбы артиллерией главного калибра по морским мишеням, катера также займутся стрелковой подготовкой.

Отмечается, что таким образом будет осуществляться подготовка к военный учениям "СиБриз-2018", в ходе которых морская авиация Сакской бригады отработает взлеты и посадки на палубу вертолетами Ка-27, а экипаж флагмана займется противовоздушной обороной от налетов условного противника. Также будут проведены учения по противодиверсионной подготовке.

Напомним, фрегат "Гетман Сагайдачный" после аннексии Крыма дислоцировался в Одесский морской порт 5 марта 2014 года.