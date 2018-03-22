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Фред в сборной Бразилии временно будет играть под номером Неймара

НовостиСпорт    22.03.2018 - 11:12
Фото: Фред (shakhtar.com)
Фото: Фред (shakhtar.com)

Игрок ПСЖ пропускает сбор из-за травмы

Полузащитник донецкого "Шахтера" Фред сыграет в ближайшем матче за сборную Бразилии под 10 номером. Об этом сообщает бразильская конфедерация футбола.

Неймар не был вызван в сборную Бразилии, так как в данный момент восстанавливается после операции. Он получил травму 25 февраля в матче Лиги 1 ПСЖ против "Марселя" (3:0).

Потому под его номером в товарищеском матче против России на поле появится хавбек "горняков". Исмаили, который дебютирует в сборной, достался номер 6, а еще один игрок "Шахтера" Тайсон сыграет под номером 24.

Фото: номера игроков сборной Бразилии на товарищеский матч против России

В этом сезоне Фред сыграл за "горняков" в 27 матчах, забив 4 гола. На его счету 6 матчей за Бразилию, 4 из которых - товарищеские, а еще 2 - на Копа Америка-2015.

Сборная Бразилии сыграет с Россией 23 марта, а против Германии - 27.

Напомним, нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар успеет завершить курс реабилитации после травмы и вернуться в строй к первому матчу команды на чемпионате мира-2018.

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Теги: Неймар, сборная Бразилии, Фред, мобильный номер
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