Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Фред у збірній Бразилії тимчасово буде грати під номером Неймара

НовиниСпорт    22.03.2018 - 11:12
Фото: Фред (shakhtar.com)
Фото: Фред (shakhtar.com)

Гравець ПСЖ пропускає збір через травму

Півзахисник донецького "Шахтаря" Фред зіграє у найближчому матчі за збірну Бразилії під 10 номером. Про це повідомляє бразильська конфедерація футболу.

Неймар не був викликаний у збірну Бразилії, оскільки наразі відновлюється після операції. Він отримав травму 25 лютого в матчі Ліги 1 ПСЖ проти "Марселя" (3:0). 

Тому під його номером в товариському матчі проти Росії на полі з'явиться хавбек "гірників". Ісмаїлі, який дебютує в збірній, дістався номер 6, а ще один гравець "Шахтаря" Тайсон зіграє під номером 24.

Фото: номера гравців збірної Бразилії на товариський матч проти Росії

У цьому сезоні Фред зіграв за "гірників" в 27 матчах, забив 4 голи. На його рахунку 6 матчів за Бразилію, 4 з яких - товариські, а ще 2 - на Копа Америка-2015.

Збірна Бразилії зіграє з Росією 23 березня, а проти Німеччини - 27.

Нагадаємо, нападник французького "Парі Сен-Жермен" і збірної Бразилії Неймар встигне завершити курс реабілітації після травми і повернутися у стрій до першого матчу команди на чемпіонаті світу-2018.

Гравець "Шахтаря" Ісмаїлі отримав дебютний виклик до збірної Бразилії "Фіорентина" і "Кальярі" закріпили 13 номер за Асторі
Теги: Неймар, сборная Бразилии, Фред, мобильный номер
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top