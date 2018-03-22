Фред у збірній Бразилії тимчасово буде грати під номером Неймара

Гравець ПСЖ пропускає збір через травму

Півзахисник донецького "Шахтаря" Фред зіграє у найближчому матчі за збірну Бразилії під 10 номером. Про це повідомляє бразильська конфедерація футболу.

Неймар не був викликаний у збірну Бразилії, оскільки наразі відновлюється після операції. Він отримав травму 25 лютого в матчі Ліги 1 ПСЖ проти "Марселя" (3:0).

Тому під його номером в товариському матчі проти Росії на полі з'явиться хавбек "гірників". Ісмаїлі, який дебютує в збірній, дістався номер 6, а ще один гравець "Шахтаря" Тайсон зіграє під номером 24.

Фото: номера гравців збірної Бразилії на товариський матч проти Росії

У цьому сезоні Фред зіграв за "гірників" в 27 матчах, забив 4 голи. На його рахунку 6 матчів за Бразилію, 4 з яких - товариські, а ще 2 - на Копа Америка-2015.

Збірна Бразилії зіграє з Росією 23 березня, а проти Німеччини - 27.

Нагадаємо, нападник французького "Парі Сен-Жермен" і збірної Бразилії Неймар встигне завершити курс реабілітації після травми і повернутися у стрій до першого матчу команди на чемпіонаті світу-2018.