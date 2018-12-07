Фред будет играть, когда улучшится оборона МЮ, - Моуриньо

Фото: Фред (manutd.com)

Все дело в игре в обороне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, когда бывший полузащитник "Шахтера" Фред вновь станет попадать в стартовый состав команды. Об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

На днях Фред выразил разочарование своей ситуацией на "Олд Траффорд". Полузащитник пожаловался, что дефицит игрового времени в клубе стоил ему места в сборной Бразилии.

По словам Жозе, в данный момент ему приходится использовать в центре поля других игроков из-за уязвимости линии обороны.

"Когда команда станет сильнее в обороне и перестанет нуждаться в полузащитниках, которые больше придают баланса, чем принимают участие в атакующих действиях, в тот самый день перед Фредом откроются совершенно другие горизонты", - сказал Моуриньо.

Фред перешел в "Манчестер Юнайтед" из донецкого "Шахтера" в начале минувшего лета. Сумма трансфера составила 53 млн евро. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги бразилец забил один гол в 7 матчах, 6 из которых - в основе.

МЮ с 23 очками после 15 туров занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.