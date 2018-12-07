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Фред буде грати, коли покращиться оборона МЮ, - Моуріньо

Новини » Спорт    07.12.2018 - 18:31
Фред буде грати, коли покращиться оборона МЮ, - Моуріньо
Фото: Фред (manutd.com)

Вся справа в грі в обороні

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо розповів, коли колишній півзахисник "Шахтаря" Фред знову стане потрапляти в стартовий склад команди. Про це повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".

Днями Фред висловив розчарування своєю ситуацією на "Олд Траффорд". Півзахисник поскаржився, що дефіцит ігрового часу в клубі коштував йому місця в збірній Бразилії.

За словами Жозе, наразі йому доводиться використовувати в центрі поля інших гравців через уразливість лінії оборони.

"Коли команда стане сильнішою в обороні і перестане потребувати півзахисників, які більше надають балансу, ніж беруть участь в атакуючих діях, в той самий день перед Фредом відкриються зовсім інші горизонти", - сказав Моуріньо.

Фред перейшов у "Манчестер Юнайтед" з донецького "Шахтаря" на початку минулого літа. Сума трансферу склала 53 млн євро. У нинішньому сезоні англійської Прем'єр-ліги бразилець забив один гол в 7 матчах, 6 з яких - в основі.

МЮ з 23 очками після 15 турів займає восьме місце в турнірній таблиці АПЛ.

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