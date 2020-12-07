Французскую компанию подозревают в сотрудничестве с бывшим турецким заводом в ОРДЛО

Фото: завод (malteurop.com)

Донецкий пивоваренный завод, принадлежавший до марта 2017-го года турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes, вероятно, работает и использует для производства пива солод, поставляемый из России французской компанией Malteurop Groupe.

Об этом говорится в статье на "Цензор.Нет".

Как отмечает издание, объявленный "властями ДНР" в марте 2017 "перевод предприятий республики под внешнее управление" лишил турецкого производителя, возможности управления своим активом. Ранее в течение 2-х лет завод под управлением нидерландской компании Efes Breweries International N.V. тщательно выполнял требования торговой блокады украинского правительства, по сути, остановив производство.

Остановка завода не помешала "новым хозяевам": после объявленной экспроприации завод был переименован в ООО "Донецкий пивоваренный завод" и вновь запущен через 18 дней.

Деятельность предприятия на территории ОРДЛО возможна только благодаря поставкам из России через неконтролируемые Украиной участки границы, поскольку со стороны Украины действуют транспортная блокада, введенная решением СНБО 15 марта 2017 года и особый Порядок перемещения товаров, введенный Кабмином, пишет "Цензор.нет".

По данным издания, только в 2019 году для украденного у международных инвесторов предприятия, международная компания Malteurop Groupe могла отправить со своего завода в Белгороде порядка 7000 тонн солода. Осуществив при этом около 300 прямых авторейсов Белгород-Донецк.

Поставки солода французской компанией, согласно приводимой в тексте статьи информации, осуществляются также на другие неконтролируемые государствами территории - Ровеньковский пивзавод (территория бывшей Луганской области Украины) и Бендерский пивоваренный завод (непризанное Приднестровье).

Напомним, компания Efes Breweries International N.V. (EBI) зарегистрирована в 1996 году для расширения пивоваренного бизнеса за пределами Турции, и контролируется турецким холдингом Anadolu Efes.