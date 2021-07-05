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Французские виноделы возмущены запретом Путина на нероссийское шампанское

Автор: Дмитрий Кузнецов

Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон, разрешающий использовать определение "шампанское" только для российской продукции, возмутил французских виноделов. Они заявили, что это решение подорвало два десятилетия переговоров между Россией и Евросоюзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В Комитете шампанских вин (Comite Champagne) Франции выразили сожаление принятием закона, обязывающего иностранных производителей шампанского добавлять упоминание "игристое вино" на обратной стороне бутылок.

"Комитет по шампанскому сожалеет о том, что этот закон не гарантирует, что российские потребители имеют четкую и прозрачную информацию о происхождении и характеристиках вина", — заявили сопрезиденты комитета Максим Тубар и Жан-Мари Барильер.

Они призвали участников организации приостановить поставки французского шампанского в Россию. По их словам, название Champagne (Шампань), которое относится к региону во Франции имеет юридическую защиту в 120 странах.

В Комитете призвали французских и европейских дипломатов внести изменения в закон. В заявлении также подчеркивается, что принятие "закона о нероссийском" шампанском подрывает переговоры между Россией и Евросоюзом, которые продолжались в течение двух десятилетий.

Отметим, ранее Европейская комиссия выразила несогласие с российским законом, запрещающий иностранным производителям называть шампанским игристое вино при продаже в России.

Напомним, на днях Владимир Путин подписал закон, который разрешает применять понятие "шампанское" только в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.

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Владимир ПутинФранциявинодельческая отрасль