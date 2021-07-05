Французские виноделы возмущены запретом Путина на нероссийское шампанское
Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон, разрешающий использовать определение "шампанское" только для российской продукции, возмутил французских виноделов. Они заявили, что это решение подорвало два десятилетия переговоров между Россией и Евросоюзом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
В Комитете шампанских вин (Comite Champagne) Франции выразили сожаление принятием закона, обязывающего иностранных производителей шампанского добавлять упоминание "игристое вино" на обратной стороне бутылок.
"Комитет по шампанскому сожалеет о том, что этот закон не гарантирует, что российские потребители имеют четкую и прозрачную информацию о происхождении и характеристиках вина", — заявили сопрезиденты комитета Максим Тубар и Жан-Мари Барильер.
Они призвали участников организации приостановить поставки французского шампанского в Россию. По их словам, название Champagne (Шампань), которое относится к региону во Франции имеет юридическую защиту в 120 странах.
В Комитете призвали французских и европейских дипломатов внести изменения в закон. В заявлении также подчеркивается, что принятие "закона о нероссийском" шампанском подрывает переговоры между Россией и Евросоюзом, которые продолжались в течение двух десятилетий.
Отметим, ранее Европейская комиссия выразила несогласие с российским законом, запрещающий иностранным производителям называть шампанским игристое вино при продаже в России.
Напомним, на днях Владимир Путин подписал закон, который разрешает применять понятие "шампанское" только в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.