Французькі винороби обурені забороною Путіна на неросійське шампанське
Підписаний президентом РФ Володимиром Путіним закон, що дозволяє використовувати визначення "шампанське" тільки для російської продукції, обурив французьких виноробів. Вони заявили, що це рішення підірвало два десятиліття переговорів між Росією і Євросоюзом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
У Комітеті шампанських вин (Comite Champagne) Франції висловили жаль прийняттям закону, що зобов'язує іноземних виробників шампанського додавати згадку "ігристе вино" на зворотному боці пляшок.
"Комітет з шампанського шкодує про те, що цей закон не гарантує, що російські споживачі мають чітку і прозору інформацію про походження і характеристики вина", — заявили співпрезиденти комітету Максим Тубар і Жан-Марі Барільєр.
Вони закликали учасників організації призупинити поставки французького шампанського в Росію. За їх словами, назва Champagne (Шампань), яке належати до регіону у Франції має юридичний захист в 120 країнах.
У Комітеті закликали французьких і європейських дипломатів внести зміни до Закону. У заяві також підкреслюється, що прийняття "закону про неросійське" шампанське підриває переговори між Росією і Євросоюзом, які тривали протягом двох десятиліть.
Зазначимо, раніше Європейська комісія висловила незгоду з російським законом, що забороняє іноземним виробникам називати шампанським ігристе вино при продажу в Росії.
Нагадаємо, днями Володимир Путін підписав закон, який дозволяє застосовувати поняття "шампанське" тільки щодо "російського шампанського", виробленого на території Росії.