Французские эксперты помогают Украине расследовать преступления россиян в Чернигове

Эксперты из Франции помогают Украине в расследовании преступлений российских оккупантов в Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовойй.
По ее словам, команда Национальной жандармерии Французской Республики (IRCGN) прибыла в Украину еще в середине апреля на пару недель, но задержались почти на 2 месяца.
"На смену судмедэкспертам и специалистам по ДНК-анализу, прибыла делегация экспертов другой специализации: моделирование с помощью дрону, баллисты, взрывотехники, а также специалисты по применению оружия массового поражения. Они работают в Черниговской области и проводят исследования в местах разрушений в результате обстрелов", - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили сотрудничество в сфере расследования гибели и ранения французских журналистов.
"Эти военные преступления должны быть наказаны и мы готовы совместно сделать все для этого", - добавила Венедиктова.
Напомним, что определены девять россиян, издевавшихся над украинцами в Черниговской области. В селе Ягодном они устроили "подвал смерти", в результате чего погибло 37 мирных жителей.
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