Французская сеть спорттоваров Decathlon приостановила работу в России
Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon приостановила работу в Российской Федерации. В частности, не будут работать магазины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.
Сообщается, что польское подразделение Decathlon предоставила оборудование и товары первой необходимости на сумму 2,6 млн евро местным организациям, которые занимаются украинскими беженцами. Также создан фонд солидарности на 1 млн евро для поддержки пострадавшего населения Украины.
"В строгом соответствии с международными санкциями Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon вынужден приостановить работу своих магазинов", - говорится в сообщении.
В соответствии с нашими обязательствами мы продолжим поддерживать наших 2500 российских сотрудников, некоторые из которых работают в компании с 2006 года.
Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к бойкоту Decathlon и "Ашана", которые продолжают работу в России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.