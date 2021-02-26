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Французская инвестиционная группа компаний AXA вышла из "Северного потока-2"

Автор: Инна Собора

Французская страховая и инвестиционная группа компаний AXA Group вышла из проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2". AXA Group приняла соответствующее решение вслед "за другими компаниями".

Об этом заявил директор AXA Group по рискам и инвестициям Альбан де Майи Несле, пишет DW.

В то же время он не назвал причину такого решения.

До этого германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в "Северный поток - 2", вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd. в свою очередь также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.

Напомним, из-за угрозы санкций против "Северного потока-2" восемнадцать европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Wintershall Dea, которая была одним из крупнейших инвесторов "Северного потока-2", покинула проект.

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