Французская инвестиционная группа компаний AXA вышла из "Северного потока-2"

Французская страховая и инвестиционная группа компаний AXA Group вышла из проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2". AXA Group приняла соответствующее решение вслед "за другими компаниями".

Об этом заявил директор AXA Group по рискам и инвестициям Альбан де Майи Несле, пишет DW .

В то же время он не назвал причину такого решения.

До этого германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в "Северный поток - 2", вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd. в свою очередь также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.