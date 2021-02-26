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Французька інвестиційна група компаній AXA вийшла з "Північного потоку-2"

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 04:05
Французька інвестиційна група компаній AXA вийшла з "Північного потоку-2" Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream2.com)
Автор: Инна Собора

Французька страхова та інвестиційна група компаній AXA Group вийшла з проекту по будівництву газопроводу "Північний потік - 2". AXA Group прийняла відповідне рішення вслід за іншими компаніями".

Про це заявив директор AXA Group за ризиками та інвестицій Альбан де Майї Несле, пише DW.

У той же час він не назвав причину такого рішення.

До цього німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea завершила інвестиції в "Північний потік - 2", вклавши в нього 730 млн євро. Страхова фірма Munich Re Syndicate Ltd. в свою чергу також припинила співпрацю з консорціумом Nord Stream 2.

Нагадаємо, через загрозу санкцій проти "Північного потоку-2" вісімнадцять європейських компаній вже залишили проект або знаходяться на стадії виходу.

Раніше повідомлялося, що німецька компанія Wintershall Dea, яка була одним з найбільших інвесторів "Північного потоку-2", залишила проект.

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