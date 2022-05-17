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Французская Engie будет платить "Газпрому" в евро

Фото: французская Engie заплатит "Газпрому" в евро (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Французская энергетическая компания Engie произведет следующий платеж "Газпрому" в евро до конца месяца. Генеральный директор Кэтрин МакГрегор заявила, что обе компании договорились о решении в соответствии с европейскими санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сегодня у нас есть возможность найти решение, которое позволит нам расплачиваться в валюте контракта, что кажется приемлемым для "Газпрома" и соответствует санкциям ЕС, по крайней мере, в нашем понимании", - сказал МакГрегор в разговоре с аналитиками.

Engie отказался сообщить, означает ли это, что предприятие открыло или планировало открыть счет в "Газпромбанке".

После требования России об оплате ее газа в рублях Европейская комиссия 13 мая дала странам обновленные рекомендации о том, может ли это быть совместимо с санкциями ЕС в отношении Москвы.

В разъяснении говорится, что компании могут платить за российский газ при условии, что они делают это в валюте, согласованной в их существующих контрактах, и объявляют сделку завершенной после оплаты в этой валюте.

Почти все контракты компаний ЕС на поставку с российским газовым гигантом "Газпром" заключаются в евро или долларах.

Представитель Еврокомиссии заявил 17 мая, что открытие счета в рублях в "Газпромбанке" нарушит режим санкций ЕС.

"Это выходит за рамки указаний, которые мы даем государствам-членам о том, что было разрешено режимом", - заявил представитель.

В указе президента Владимира Путина говорилось, что сделка будет считаться завершенной только после конвертации иностранной валюты в рубли, и для этого компаниям потребуется два банковских счета - по одному для каждой валюты.

Россия прекратила поставку газа в Болгарию и Польшу в прошлом месяце после того, как они отказались выполнить ее требование об оплате в рублях.

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Цена на газ