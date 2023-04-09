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У французькому Марселі обвалилась чотириповерхівка: є поранені

Фото: у центрі Марселя обвалилась чотириповерхівка (twitter.com/OlivierKlein)
Автор: Наталія Юрченко

У центрі французького міста Марсель обвалився чотириповерховий житловий будинок. Внаслідок інциденту поранення отримали щонайменше 5 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Житловий будинок обвалився в ніч на 6 квітня. Мер Бенуа Паян повідомив, що інцидент стався після опівночі.

"Вчора вночі о 12:40 стався обвал будівлі на вулиці Тіволі, 17, який потягнув за собою частину (будівель) на вулиці Тіволі, 15 і 19", - зазначив він.

За його словами, однією з ймовірних причин обвалу міг бути вибух. Проте остаточну причину встановлюють. Після обвалу на місці інциденту спалахнула пожежа, яка довго не дозволяла рятувальникам евакуювати мешканців.

За даними влади, кількість жителів, які перебували в будинку, залишається невідомою. Всього рятувальники евакуювали з пошкоджених та сусідніх будинків понад 80 осіб. Щонайменше п'ятеро осіб постраждали, їх госпіталізували.

Через обвал будинку французькі правоохоронці розпочали розслідування.

Як повідомлялося раніше, у Франції підтвердили загибель добровольця на війні в Україні.

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ФранціяМарсельОбвалення будинку