Французький депутат зажадав від США повернути Статую Свободи

Французький депутат закликав США повернути Статую Свободи, спочатку подаровану народом Франції в ознаменування сторіччя американської незалежності. Він стверджує, що Вашингтон більше не уособлюють цінності, які спонукали Париж подарувати статую.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

"Ми скажемо американцям, які вирішили стати на бік тиранів, американцям, які звільнили дослідників за вимогу наукової свободи: "Поверніть нам Статую Свободи", - заявив Рафаель Глюксман на з'їзді свого лівоцентристського руху Place Publique.

Депутат Європарламенту додав, що Сполучені Штати, судячи з усього, зневажають Статую Свободи.

"Ми подарували її вам, але, судячи з усього, ви її зневажаєте. Тож тут, удома, вона буде в повному порядку", - додав Глюксман.

France 24 уточнює, що французький депутат є затятим захисником України, який рідко розкритикував радикальну зміну політики США щодо війни президентом Дональдом Трампом.

Коли у США відкрили Статую Свободи

Зазначимо, що Статую Свободи було відкрито в гавані Нью-Йорка 28 жовтня 1886 року на честь сторіччя американської Декларації незалежності як дар французького народу Америці. Вона була спроектована французом Огюстом Бартольді.

У Парижі теж є Статуя Свободи, але набагато менша копія на невеликому острові на Сені (річці, яка протікає через столицю Франції).