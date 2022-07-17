UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Францию и Испанию охватили лесные пожары: более 14 тысяч человек эвакуировано

Фото: лесные пожары охватили Францию и Испанию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Испании и на юго-западе Франции возникли крупные лесные пожары. Только в департаменте Жиронда были эвакуированы около 14 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во Франции для тушения лесных пожаров задействовали 1200 пожарных. Во французском регионе Жиронда загорелось более 10 тысяч гектаров леса, прирост охваченных пламенем площадей за сутки составил около 3 тысяч гектар.

В Испании по данным Института здоровья, жара, продолжавшаяся почти неделю, привела к 360 смертельным случаям. Более 3000 человек были эвакуированы из домов из-за сильного лесного пожара недалеко от Михаса в провинции Малага, людей временно поселили в спорткомплексе.

В Европе в общей сложности почти 40 тысяч гектаров были опустошены лесными пожарами с начала года до середины июня, что более чем в три раза превышает площадь, пострадавшую от пожаров за тот же период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Института охраны природы. По прогнозам, за июль этот показатель увеличится еще как минимум на 30 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что в курортных районах Турции вновь вспыхнули масштабные лесные пожары. Спасателям удалось частично остановить распространение огня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПожарФранцияИспания