У Франції заарештували громадянина Росії за звинуваченням у тероризмі, - Reuters
Французька поліція заарештувала 26-річного громадянина РФ після того, як він підірвав себе вибухівкою в номері готелю на північ від Парижа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами джерела, чоловікові надали допомогу пожежники після того, як він отримав серйозні опіки після вибуху у понеділок.
Подальший обшук у його кімнаті призвів до виявлення виробів та матеріалів, призначених для виготовлення вибухових пристроїв.
Джерело видання повідомило, що офіс Національної антитерористичної прокуратури Франції, який працює з внутрішнім шпигунським агентством Франції, розпочав розслідування щодо людини, яка підозрюється в участі в терористичній змові та змові з вибухом.
При цьому Reuters зазначає, що у чоловіка, крім громадянства РФ, є також громадянство України.
Тероризм у Франції
Напередодні літньої Олімпіади у Франції активізувалися особи, які планують дестабілізувати ситуацію.
Нещодавно повідомлялося, що французькі правоохоронці затримали 18-річного чеченця, який, ймовірно, хотів учинити теракт під час футбольного турніру в рамках Олімпіади.
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