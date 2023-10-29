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У Франції скасували матч футбольного чемпіонату через напад на автобус гостей

Фото: (twitter.com/eurofootcom)
Автор: Валерія Поліщук

У Франції скасували головний матч чемпіонату з футболу між командами "Марсель" і "Ліон". Оскільки ультрас "Марсель" атакував автобус гостей і поранив головного тренера "Ліона" Фабіо Гроссо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За даними видання, тренера, який перевозив делегацію "Ліона" на "Велодром", закидали камінням ще до прибуття на стадіон. Осколки скла потрапили в обличчя і голову Фабіо Гроссо. Постраждав також один із помічників тренера "Рони". 

Після нападу на команду "Ліон" футбольний матч було скасовано. 

Франсуа Летексьє, арбітр матчу, заявив, що рішення про перенесення матчу ухвалили після кризової наради, на якій врахували як прохання "ОЛ" не грати, так і протокол, встановлений Лігою в подібних випадках.

"Будуть зроблені повідомлення у відповідні інстанції, щоб вирішити, що робити далі", - підсумував арбітр.

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Франція