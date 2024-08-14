У Франції розбились два військові літаки Mirage

Раніше РБК-Україна повідомляло про авіакатастрофу, яка сталась 9 серпня у Бразилії. Тоді загинули усі, хто перебував на борту. Спочатку була інформація про 62 особи у лайнері, але згодом з'ясувалося, що один чоловік не потрапив на літак, бо спізнився на рейс.

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