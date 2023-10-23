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У Франції посилено патрулюватимуть аеропорти та залізниці на тлі хвилі псевдомінувань

Фото: Франція посилено патрулюватиме потяги і аеропорти (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що країна перебуває в стані підвищеної готовності та має намір посилити безпеку в аеропортах навколо Парижа та на залізницях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що патрулювання в паризьких аеропортах буде збільшено на 40%, а персонал національної залізничної компані буде посилено на 20% на додаток до більшої кількості поліцейських, які стежать за порядком на залізничних станціях.

"Транспортні мережі були місцями, які зазнавали великих втрат від терористичних атак в історії нашої країни та в Європі", - сказав Бон.

Він додав, що з минулої середи в аеропортах Франції було зареєстровано 70 фальшивих повідомлень про бомби і майже всі ці сповіщення були надіслані з однієї адреси електронної пошти в Швейцарії. 

Теракт в Аррасі

13 жовтня 20-річний чеченець, уродженець Росії з ножем напав на школу в місті Аррас на півночі Франції, убивши вчителя з літератури та поранивши ще двох людей. Його затримала поліція.

Національна антитерористична прокуратура відкрила розслідування за пунктами "вбивства у зв’язку з терористичною організацією", "замаху на вбивство у зв’язку з терористичною організацією" та "об'єднання злочинців-терористів з метою підготовки злочинів проти народу".

Після цього в країні ввели режим підвищеної терористичної загрози і вивели на вулиці для посилених патрулювань 7000 військових.

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Франція