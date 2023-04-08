ua ru
Сб, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Франції офіційно ліквідували пропагандистський канал RT France

Новость на русском →
Нантер, Субота 08 квітня 2023 19:38
У Франції офіційно ліквідували пропагандистський канал RT France Фото: у Франції офіційно ліквідували пропагандистський канал RT France (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вчора, 7 квітня, французький суд вирішив ліквідувати пропагандистський телеканал росіян RT France.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експрезидента RT France Ксенію Федорову у Twitter.

"Суд Нантера ухвалив рішення про ліквідацію RT France - ЗМІ, яке не тішило Еммануеля Макрона з моменту свого запуску і яке рік тому було піддано санкціям ЄС", - написала пропагандистка.

При цьому вона додала, що найближчим часом буде скорочено 100 співробітників телеканалу.

Видання Sky News уточнює, що французький суд офіційно оголосив телеканал банкрутом.

Нагадаємо, 21 січня стало відомо, що влада Франції вирішила заморозити рахунки RT France в рамках дев'ятого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Російська Федерація Russia Today Війна Росії проти України
NEWS
ДТП з автобусом Кишинів-Київ в Молдові: серед постраждалих українці
ДТП з автобусом Кишинів-Київ в Молдові: серед постраждалих українці
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян