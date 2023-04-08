У Франції офіційно ліквідували пропагандистський канал RT France

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експрезидента RT France Ксенію Федорову у Twitter .

"Суд Нантера ухвалив рішення про ліквідацію RT France - ЗМІ, яке не тішило Еммануеля Макрона з моменту свого запуску і яке рік тому було піддано санкціям ЄС", - написала пропагандистка.

При цьому вона додала, що найближчим часом буде скорочено 100 співробітників телеканалу.

Видання Sky News уточнює, що французький суд офіційно оголосив телеканал банкрутом.