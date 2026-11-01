У Франції на Геловін протести переросли в сутички: понад пів тисячі затриманих

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, у демонстраціях по всій країні взяли участь близько 320 тисяч людей. Це менше, ніж попереднього вікенду, коли на акції вийшли приблизно 410 тисяч учасників. У Парижі протестували близько 70 тисяч людей.

Загалом у країні пройшло близько 150 демонстрацій. Учасники виступали проти зростання цін, погіршення якості державних послуг і політики уряду Емманюеля Макрона. До маршів долучилися школярі, профспілки та представники руху "жовтих жилетів".

Частина демонстрантів прийшла в костюмах на Геловін. Учасники несли плакати з критикою влади та умов життя у Франції.

До охорони порядку залучили 70 тисяч силовиків

Французька влада заздалегідь готувалася до можливих заворушень. Раніше цього тижня міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс повідомив, що для охорони порядку залучать 70 тисяч поліцейських і жандармів, зокрема елітні підрозділи. Міністр попереджав, що субота може стати днем "дуже високого ризику".

Та попри масштабні заходи безпеки, після переважно мирних маршів у кількох містах почалися зіткнення з правоохоронцями.

У Парижі протестувальники закидали поліцію бруківкою

Паризька акція розпочалася біля Порт-де-Баньоле поблизу кільцевої дороги. Колона рушила в напрямку Порт-де-Шарантон, оминаючи центральну частину міста. Під час маршу над учасниками пролітав гелікоптер.

Спочатку демонстрація відбувалася мирно, але ситуація загострилася поблизу кінцевої точки маршруту. Десятки людей у масках і чорному одязі за допомогою молотків виривали бруківку та кидали її в поліцейських. У правоохоронців також кинули щонайменше один запальний пристрій.

Поліція відповіла сльозогінним газом і застосувала кийки. У паризькій префектурі заявили, що група з кількох сотень учасників заворушень атакувала силовиків різними предметами. Правоохоронці вжили заходів для відновлення громадського порядку.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс назвав рівень насильства з боку частини учасників заворушень "надзвичайним". За його словами, в одного зі співробітників спеціального поліцейського підрозділу в Парижі кинули коктейлем Молотова. Міністр розцінив цей інцидент як замах на вбивство.

Скільки людей затримали після сутичок

Увечері 31 жовтня Міністерство внутрішніх справ повідомило про 565 затриманих по всій країні. У Парижі під час заворушень поранення отримали четверо поліцейських і один жандарм.

Сутички відбулися не лише в столиці. У Ліоні протестувальники кидали в поліцію різні предмети, після чого правоохоронці застосували сльозогінний газ. У Тулузі силовики використали водомети для розгону несанкціонованої акції, на яку зібралися кілька тисяч людей, переважно молодь.

У кількох містах поліція також застосовувала сльозогінний газ і світло-шумові гранати. За даними видання, після завершення маршів до натовпу, як і під час попередніх акцій, приєдналися групи людей у масках.