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Франция запретила баскетболистам сборных играть в РФ и Беларуси

Фото: Баскетбольная сборная Франции перед поединком против венгров (twitter.com/FRABasketball)
Автор: Антон Федорцив

Федерация баскетбола Франции решила усилить спортивную изоляцию России и ее союзницу в войне против Украины Беларусь, фактически запретив местным игрокам выступать в тамошних чемпионатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

В специальном заявлении функционеры отобрали у членов национальных команд право выступать за российские и белорусские клубы. Запрет для баскетболистов и тренеров будет действовать до завершения войны в Украине.

Все игроки и персонал мужских и женских сборных должны подписать специальный сертификат. Они возьмут на себя обязательства отказаться от контрактов в РФ и Беларуси. Если баскетболист откажется, автоматически потеряет место в команде.

Федерация баскетбола Франции решила действовать после серии переходов французских исполнителей в российский чемпионат. В частности, контракты с тамошними клубами подписали Тома Эртель ("Зенит"), Луи Лабейри (УНИКС) и Ливио Жан-Шарль (ЦСКА). Эртеля выгонят из сборной и не возьмут на Евробаскет-2022.

На чемпионате Европы сборная Франции будет выступать в группе B. Там ее соперниками будут команды Литвы, Словении, Германии, Венгрии и Боснии и Герцеговины.

К слову, тренерский штаб обнародовал ростер сборной Украины на период подготовки к отбору перед ЧМ-2023.

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Баскетбол