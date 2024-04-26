Франція захотіла створити сили швидкого реагування ЄС для захисту жителів Європи

Раніше про цю ініціативу заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він запропонував уже з наступного року сформувати сили швидкого реагування ЄС загальною чисельністю 5000 осіб. Зазначається, що ці сили швидкого реагування будуть призначені для таких операцій, як евакуація європейських громадян із країн, які переживають кризу.

Лекорню повідомив, що існує безліч криз, в яких НАТО некомпетентна і в яких Франція часто проводить операції поодинці.

"Ми повинні бути в змозі дуже швидко створити ці сили для забезпечення безпеки громадян Європи, Португалії, Італії, Німеччини та Франції", - сказав він.

Також він уточнив, що є місії, які воєнізовані, але про які НАТО не має знати з багатьох причин. Міністр навів у приклад торішню евакуацію громадян із Судану та додав, що Франція у цьому питанні була практично одна.