Франція захотіла створити сили швидкого реагування ЄС для захисту жителів Європи

Франція хоче створити сили швидкого реагування ЄС на захист жителів Європи. Вони виконуватимуть завдання, в яких некомпетентний Північноатлантичний альянс.
Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Раніше про цю ініціативу заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він запропонував уже з наступного року сформувати сили швидкого реагування ЄС загальною чисельністю 5000 осіб. Зазначається, що ці сили швидкого реагування будуть призначені для таких операцій, як евакуація європейських громадян із країн, які переживають кризу.
Лекорню повідомив, що існує безліч криз, в яких НАТО некомпетентна і в яких Франція часто проводить операції поодинці.
"Ми повинні бути в змозі дуже швидко створити ці сили для забезпечення безпеки громадян Європи, Португалії, Італії, Німеччини та Франції", - сказав він.
Також він уточнив, що є місії, які воєнізовані, але про які НАТО не має знати з багатьох причин. Міністр навів у приклад торішню евакуацію громадян із Судану та додав, що Франція у цьому питанні була практично одна.
Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що Європейський союз має взяти на себе відповідальність щодо зміцнення власної оборони на тлі того, що Сполучені Штати Америки сфокусовані на протистоянні з Китаєм.
При цьому він додав, що розмови про армію ЄС створюють непотрібну плутанину, оскільки передбачають об'єднання національних армій, чого, на його думку, ніколи не станеться.
"Однак ми знаходимося у процесі формування європейського військового потенціалу, який називається потенціалом швидкого розгортання. Я називаю це Європейським легіоном", - сказав польський дипломат.
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