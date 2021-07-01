Франция выступает за "требовательный диалог" с Россией

Во время разговора глава МИД Франции объяснил Дмитрию Кулебе мотивы недавней немецко-французской инициативы по восстановлению диалога ЕС с Российской Федерацией и отметил, что она так и не нашла поддержки среди стран-членов Евросоюза.

Французский министр подчеркнул, что Париж выступает за требовательный диалог по отношению к Москве.

В свою очередь глава украинской дипломатии напомнил, что ЕС приостановил проведение саммитов с Россией в 2014 году в результате агрессии РФ против Украины, и без конструктивных шагов с российской стороны говорить о восстановлении такого формата диалога нет никаких оснований.

Также Дмитрий Кулеба отметил, что Украина высоко ценит усилия Франции в рамках Нормандского формата, который остается основной площадкой для урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, несмотря на провокационную поведение России.

Главы дипломатии отметили беспрецедентно высокий уровень, которого сейчас достигли двусторонние отношения Украины и Франции.