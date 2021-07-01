ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Франция выступает за "требовательный диалог" с Россией

Новина українською →
Париж, Четверг 01 июля 2021 15:41
Франция выступает за "требовательный диалог" с Россией Фото: глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом. Во время которого в частности были обсуждены перспективы работы Нормандского формата на всех уровнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Во время разговора глава МИД Франции объяснил Дмитрию Кулебе мотивы недавней немецко-французской инициативы по восстановлению диалога ЕС с Российской Федерацией и отметил, что она так и не нашла поддержки среди стран-членов Евросоюза.

Французский министр подчеркнул, что Париж выступает за требовательный диалог по отношению к Москве.

В свою очередь глава украинской дипломатии напомнил, что ЕС приостановил проведение саммитов с Россией в 2014 году в результате агрессии РФ против Украины, и без конструктивных шагов с российской стороны говорить о восстановлении такого формата диалога нет никаких оснований.

Также Дмитрий Кулеба отметил, что Украина высоко ценит усилия Франции в рамках Нормандского формата, который остается основной площадкой для урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, несмотря на провокационную поведение России.

Главы дипломатии отметили беспрецедентно высокий уровень, которого сейчас достигли двусторонние отношения Украины и Франции.

Напомним, что главы МИД в ходе беседы также договорились провести консультации о взаимном признании COVID сертификатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Украина Нормандский формат
NEWS
Тарифы снова повысили: сколько будет стоить газ в июле
Тарифы снова повысили: сколько будет стоить газ в июле
DAILY
Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно