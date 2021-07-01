Франція виступає за "вимогливий діалог" з Росією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріаном. Під час якої зокрема було обговорено перспективи роботи Нормандського формату на всіх рівнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Під час розмови глава МЗС Франції пояснив Дмитру Кулебі мотиви нещодавньої німецько-французької ініціативи щодо відновлення діалогу ЄС з Російською Федерацією та наголосив, що вона так і не знайшла підтримки серед країн-членів Євросоюзу.

Французький міністр підкреслив, що Париж виступає за вимогливий діалог по відношенню до Москви.

Своєю чергою глава української дипломатії нагадав, що ЄС призупинив проведення самітів з Росією у 2014 році внаслідок агресії РФ проти України, і без конструктивних кроків з російського боку говорити про відновлення такого формату діалогу немає жодних підстав.

Також Дмитро Кулеба наголосив, що Україна високо цінує зусилля Франції у рамках Нормандського формату, який залишається основним майданчиком для врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, попри провокативну поведінку Росії.

Глави дипломатії відзначили безпрецедентно високий рівень, якого нині досягли двосторонні відносини України та Франції.