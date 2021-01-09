Франция введет комендантский час еще в восьми департаментах

Правительство Франции планирует распространить действие комендантского часа в еще восемь департаментов. Новые департаменты, в которых введут ограничение, находятся преимущественно на востоке страны.

Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает The Local.

Франция усиливает свои антивирусные ограничения в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом. После праздников был введен комендантский час с 18:00 в 15 из 101 департамента, в остальных департаментах комендантский час наступал с 20:00.

Новые департаменты, которые, вероятно, будут подпадать под действие расширенного комендантского часа, находятся преимущественно на востоке страны, включая Нижний Рейн, Верхний Рейн и Побережье, а также центральный район Шер.

"Все понимают, что эпидемия не ослабевает, даже наоборот - она усиливается в некоторых районах", - заявил Кастекс.

Напомним, правительство Франции планирует ускорить вакцинацию населения.

Отмечается, что в Германии, которая начала кампанию вакцинации на день раньше, первую дозу прививки получили уже более 200 тысяч человек. Во Франции, по данным министерства здравоохранения за 1 января, вакцинировали только 512 человек.