Франція вважає, що Азербайджан підтримує сепаратистів у Новій Каледонії. Баку спростовує

Французька сторона вказує на раптову появу азербайджанських прапорів поруч із канакською символікою під час нещодавніх протестів у Новій Каледонії. Зазначимо, що під час заворушень там загинули п'ятеро людей.

Йдеться про зображення, які широко поширювалися в соціальних мережах, та про репортаж, який транслювався в середу на французькому каналі TF1, коли були показані прихильники незалежності у Новій Каледонії у футболках з азербайджанським прапором.

Kanak independence activists waving Azerbaijan flags in New Caledonia, an island in the South Pacific, might be the most absurd thing I’ve seen lately. pic.twitter.com/2d3eMpliDR