Франция впервые за десятилетие начнет строительство АЭС, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна впервые за десятилетие возобновит свою ядерную программу. Франция, по словам Макрона, начнет строительство атомных электростанций (АЭС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Франции .

Макрон объяснил свое решением тем, что это позволит Франции снизить зависимость от импорта энергоносителей.

"Впервые за десятилетие мы будем строить АЭС. Также мы продолжим работать над возобновляемыми источниками энергии", - сказал он в своей речи.

Таким образом страна, как подчеркнул президент, "обеспечит себя достаточным количеством электроэнергии", что приведет к снижению тарифов для населения.