Франция впервые за десятилетие начнет строительство АЭС, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна впервые за десятилетие возобновит свою ядерную программу. Франция, по словам Макрона, начнет строительство атомных электростанций (АЭС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Франции.
Макрон объяснил свое решением тем, что это позволит Франции снизить зависимость от импорта энергоносителей.
"Впервые за десятилетие мы будем строить АЭС. Также мы продолжим работать над возобновляемыми источниками энергии", - сказал он в своей речи.
Таким образом страна, как подчеркнул президент, "обеспечит себя достаточным количеством электроэнергии", что приведет к снижению тарифов для населения.
"Если мы хотим платить за нашу энергию по разумным тарифам, мы должны продолжать экономить энергию и инвестировать в производство безуглеродной энергии на нашей земле", - заявил Макрон.