Франція вперше за десятиліття почне будівництво АЕС, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна вперше за десятиліття відновить свою ядерну програму. Франція, за словами Макрона, почне будівництво атомних електростанцій (АЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Франції .

Макрон пояснив своє рішенням тим, що це дозволить Франції знизити залежність від імпорту енергоносіїв.

"Вперше за десятиліття ми будемо будувати АЕС. Також ми продовжимо працювати над відновлювальними джерелами енергії", - сказав він у своїй промові.

Таким чином країна, як наголосив президент, "забезпечить себе достатньою кількістю електроенергії", що призведе до зниження тарифів для населення.