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Франция возобновила транспортное сообщение с Великобританией, но с условиями

Автор: Игорь Литвиненко

Франция с 23 декабря снимает ограничения запрет на въезд в страну из Великобритании, введенный ранее из-за нового штамма коронавируса. При этом въезд разрешен некоторым группам лиц, а также обязательным остается отрицательный тест на COVID-19.

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Об этом сообщает BBC.

Франция возобновила все виды сообщения с Британией - железнодорожное, воздушное и морское. Въезд разрешен французам, британцам, проживающим во Франции, а также перевозчикам. При себе они должны иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Отмечается, что для проведения экспресс-тестирования водителей грузовиков, которые на двое суток застряли на границе, будут привлекать военных.

Напомним, в воскресенье, 20 декабря, Франция приняла решение об остановке транспортного сообщения с Британией на двое суток. Такое решение было принято, чтобы сократить риск распространения нового штамма коронавируса, который ранее был выявлен на территории Великобритании.

Ранее РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет экстренное собрание из-за нового COVID-19.

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