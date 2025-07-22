Франція вимагає від ЄС посилити тиск на США у переговорах щодо нових мит, - Politico
Французький уряд вимагає від керівних органів ЄС посилив тиск на США у торговельних переговорах стосовно введення нових мит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За даними видання, у Франції впевнені, що європейські переговорники повинні "чітко дати зрозуміти, що ми готові натиснути червону кнопку", якщо Дональд Трамп відмовиться погодитися на прийнятні торговельні умови.
Неназваний французький посадовець заявив, що Європейська комісія повинна визнати, що має справу з союзником, який "нагнітає напругу в торговій війні, яку сам розпочав".
"Це спонукало нас підняти голос і попросити комісію бути твердою", – сказав співрозмовник видання.
Вимоги французького уряду стосовно позиції ЄС відображають сильний тиск, під яким перебувають уряди, намагаючись впоратися з рішенням президента США Дональда Трампа зруйнувати світові торговельні традиції.
Французькі посадовці, які спілкувалися з виданням, заявили, що не критикують Брюссель за його переговорну позицію. Але Франція вважає, що ЄС зараз повинен зайняти більш жорстку позицію, оскільки капітуляція зробить Європу слабкою і підірве шанси на досягнення вигідних умов.
Що передувало
Раніше міністр фінансів Франції Ерік Ломбард визнав, що переговори складні, і заявив про готовність ЄС вжити збалансовані заходи для захисту своїх інтересів.
США наполягають на широких тарифах понад 10% на європейські товари з обмеженою кількістю винятків, серед яких авіація, деякі медикаменти та виробниче обладнання.
Міністр торгівлі США Говард Латнік висловив упевненість у досягненні угоди, зазначивши, що відкриття ринків краще за високі тарифи.
Раніше Трамп уже ввів 25% мито на автомобілі, 50% – на мідь та загалом тарифи покривають близько 70% європейського експорту в США на суму 380 млрд євро.
Генеральний директор Siemens Роланд Буш підкреслив, що зняття невизначеності є ключовим для відновлення інвестицій і розвитку економіки.
Глава Єврокомісії з торгівлі Марош Шефчович попередив, що запровадження 30% тарифів на європейський імпорт фактично призведе до руйнації трансатлантичної торгівлі. За його словами, такі мита майже повністю заборонять торгівлю між ЄС і США, обсяг якої щоденно перевищує 4,4 млрд євро.
Раніше Трамп оголосив про намір з 1 серпня запровадити 30% мита на більшість товарів, що імпортуються з Євросоюзу та Мексики.
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