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Франція виграла Різдвяну гонку-2022 в біатлоні, дует українців фінішував восьмим

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Гельзенкірхен, Середа 28 грудня 2022 21:24
Франція виграла Різдвяну гонку-2022 в біатлоні, дует українців фінішував восьмим Фото: Жулія Сімон – тріумфаторка Різдвяної гонки (facebook.com/BiathlonaufSchalke)
Автор: Антон Федорців

Виставкова Різдвяна гонка завершилася перемогою французької пари біатлоністів у складі Жулії Сімон і Фаб'єна Клода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Різдвяна гонка-2022 традиційно складалася з двох етапів – масового старту та гонки переслідування. У змаганні взяли участь 10 пар біатлоністів.

До фінішу першими дісталися французи. Дует Сімон і Клода зумів випередити норвезьку пару в складі Інгрід Тандервольд і Ветле Крістіансена. Скандинави виграли мас-старт, але провалили стрільбу на другому етапі, тож відстали від Франції на 33,8 секунди.

Замкнули топ-трійку австрійці. Ліза Тереза Гаузер і Фелікс Ляйтнер зуміли піднятися на одну позицію завдяки кращому виступу в гонці переслідування. Відставання від дуету Сімон-Клод склало 45,4 секунд.

Україна в Різдвяній гонці виставила пару Юлії Джими та Антона Дудченка. Вони зайняли передостаннє місце в мас-старті, але обійшли фінів у гонці переслідування. Безумовним аутсайдером змагань стала італійська команда.

Результати Різдвяної гонки-2022:

  1. Франція
  2. Норвегія
  3. Австрія

...8. Україна

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