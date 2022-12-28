Франція виграла Різдвяну гонку-2022 в біатлоні, дует українців фінішував восьмим
Виставкова Різдвяна гонка завершилася перемогою французької пари біатлоністів у складі Жулії Сімон і Фаб'єна Клода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
Різдвяна гонка-2022 традиційно складалася з двох етапів – масового старту та гонки переслідування. У змаганні взяли участь 10 пар біатлоністів.
До фінішу першими дісталися французи. Дует Сімон і Клода зумів випередити норвезьку пару в складі Інгрід Тандервольд і Ветле Крістіансена. Скандинави виграли мас-старт, але провалили стрільбу на другому етапі, тож відстали від Франції на 33,8 секунди.
Замкнули топ-трійку австрійці. Ліза Тереза Гаузер і Фелікс Ляйтнер зуміли піднятися на одну позицію завдяки кращому виступу в гонці переслідування. Відставання від дуету Сімон-Клод склало 45,4 секунд.
Україна в Різдвяній гонці виставила пару Юлії Джими та Антона Дудченка. Вони зайняли передостаннє місце в мас-старті, але обійшли фінів у гонці переслідування. Безумовним аутсайдером змагань стала італійська команда.
Результати Різдвяної гонки-2022:
- Франція
- Норвегія
- Австрія
...8. Україна
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