ua ru
Ср, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Франция выиграла Рождественскую гонку-2022 в биатлоне, дуэт украинцев финишировал восьмым

Новина українською →
Гельзенкирхен, Среда 28 декабря 2022 21:24
Франция выиграла Рождественскую гонку-2022 в биатлоне, дуэт украинцев финишировал восьмым Фото: Жюлия Симон – триумфатор Рождественской гонки (facebook.com/BiathlonaufSchalke)
Автор: Антон Федорцив

Выставочная Рождественская гонка завершилась победой французской пары биатлонистов в составе Жюлии Симон и Фабьена Клода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Рождественская гонка-2022 традиционно состояла из двух этапов – массового старта и гонки преследования. В соревновании приняли участие 10 пар биатлонистов.

До финиша первыми добрались французы. Дуэт Симон и Клода сумел опередить норвежскую пару в составе Ингрид Тандервольда и Ветле Кристиансена. Скандинавы выиграли масс-старт, но провалили стрельбу на втором этапе и отстали от Франции на 33,8 секунды.

Замкнули топ-тройку австрийцы. Лиза Тереза Хаузер и Феликс Лайтнер сумели подняться на одну позицию благодаря лучшему выступлению в гонке преследования. Отставание от дуэта Симон-Клод составило 45,4 секунды.

Украина в Рождественской гонке выставила пару Юлии Джимы и Антона Дудченко. Они заняли предпоследнее место в масс-старте, но обошли финнов в гонке преследования. Безусловным аутсайдером соревнований стала итальянская команда.

Результаты Рождественской гонки-2022:

  1. Франция
  2. Норвегия
  3. Австрия

...8. Украина

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Биатлон
NEWS
Зеленский о Крымском мосту: все чаще работает на выезд
Зеленский о Крымском мосту: все чаще работает на выезд
DAILY
Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну
Ростислав Шаправскийглавный редактор Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну