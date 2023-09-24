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Франція відкликає свого посла та припиняє військову співпрацю з Нігером

Неділя 24 вересня 2023 22:03
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Франція відкликає свого посла та припиняє військову співпрацю з Нігером Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Франція відкликає свого посла з Нігеру. При цьому Париж також припиняє військову співпрацю з Ніамеєм.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Figaro.

"На прохання Нігеру, Буркіна-Фасо та Малі ми перебували на їхній території для боротьби з тероризмом. Ці країни постраждали від державних переворотів. Сьогодні вдень я зустрівся з президентом (Нігеру Мохамедом, - ред.) Базумом, який зараз перебуває під вартою, оскільки проводив масштабні реформи", - заявив він.

Макрон додав, що французькі солдати покинуть Нігер до кінця року.

"Франція вирішила відкликати свого посла і припинити військову співпрацю з Нігером", - додав він.

Держпереворот у Нігері

Наприкінці липня охорона президента Нігеру Мохаммеда Базума влаштувала державний переворот. Главу держави взяли в заручники й оголосили про повалення влади.

Після цього новим главою Нігеру оголосив себе керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані.

Декілька країн Африки були готові надати своїх військових для вторгнення до Нігеру з метою припинити держпереворот.

При цьому хунта Нігера звинуватила Францію у розміщенні військ у кількох країнах Західної Африки з метою "військової інтервенції". Також вони закликали владу Франції відкликати посла з країни.

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Еммануель Макрон Франція Нигер
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