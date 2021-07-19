Франция ужесточает правила въезда в страну

Ранее требование о тесте составляло 48 часов для Великобритании и 72 часа для других стран.

Полностью вакцинированные лица с подтверждением прививки препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), освобождаются от этого правила.

Сейчас 7 дней - это минимальный срок, разрешенный с другой дозы для путешественника, а не 14 дней.

Франция также расширила свой красный список стран с высоким риском до 28: для посетителей с "красных" стран разрешаются только необходимые путешествия.