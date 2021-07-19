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Франция ужесточает правила въезда в страну

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Париж, Понедельник 19 июля 2021 15:43
Франция ужесточает правила въезда в страну Фото: правила въезда во Францию усиливают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Франция потребует отрицательный результат теста на коронавирус, не старше 24 часов. Такие меры направлены на невакцинированных путешественников из Британии и пяти стран ЕС - Кипра, Греции, Нидерландов, Португалии и Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Ранее требование о тесте составляло 48 часов для Великобритании и 72 часа для других стран.

Полностью вакцинированные лица с подтверждением прививки препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), освобождаются от этого правила.

Сейчас 7 дней - это минимальный срок, разрешенный с другой дозы для путешественника, а не 14 дней.

Франция также расширила свой красный список стран с высоким риском до 28: для посетителей с "красных" стран разрешаются только необходимые путешествия.

Напомним, во Франции с 7 июля ввели платные тесты на коронавирус для туристов: 49 евро будет стоить тестирование ПЦР, 29 евро - тестирование на антитела.

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