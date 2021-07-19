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Франція посилює правила в'їзду в країну

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Париж, Понеділок 19 липня 2021 15:43
Франція посилює правила в'їзду в країну Фото: правила в'їзду в Францію посилюють (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Франція вимагатиме негативний результат тесту на коронавірус, не старіший за 24 години. Такі заходи спрямовані щодо невакцинованих мандрівників з Британії і п'яти країн ЄС - Кіпру, Греції, Нідерландів, Португалії та Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Раніше вимога щодо тесту складала 48 годин для Британії та 72 години для інших.

Повністю вакциновані особи з підтвердженням щеплення препаратами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), звільняються від цього правила.

Зараз 7 днів - це мінімальний термін, дозволений з другої дози для мандрівника, а не 14 днів.

Франція також розширила свій червоний список країн із високим ризиком до 28: для відвідувачів з "червоних" країн дозволяються лише необхідні подорожі.

Нагадаємо, у Франції з 7 липня ввели платні тести на коронавірус для туристів: 49 євро коштуватиме тестування ПЛР, 29 євро - тестування на антитіла.

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