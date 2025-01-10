Франція та Британія узгодили підтримку України та обговорили гарантії безпеки

У документі вказано, що зустріч була зосереджена на міжнародних цілях, Україні, Близькому та Середньому Сході, зміцненні відносин між Сполученим Королівством та Євросоюзом.

Також обговорювалось питання поглиблення відносин, які поєднують Францію і Британію, у контексті майбутнього франко-британського саміту, що планується на літо.

У комюніке зазначили, що ситуація в Україні була "у центрі розмови".

"Лідери підтвердили прагнення тісно координувати дії з метою підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Вони підкреслили важливість продовження постачання зброї, необхідної для захисту територій України, та гарантування тривалої фінансової підтримки для України після 2025 року. Також вони підкреслили важливість надання Україні гарантій безпеки, щоб захистити її від нової агресії", – сказано у комюніке.

Допомога від Франції

Варто нагадати, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Франція вже передала легкі танки AMX-10RC, САУ Caesar, систему ППО SAMP/T і не тільки.