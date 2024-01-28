ua en ru
Нд, 28 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Франція щомісяця постачатиме Україні артснаряди. Міноборони назвало кількість

Україна, Неділя 28 січня 2024 18:05
UA EN RU
Франція щомісяця постачатиме Україні артснаряди. Міноборони назвало кількість Фото: Франція щомісяця постачатиме Україні артснаряди (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України зможуть отримувати від Франції по 3000 снарядів щомісячно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України генерал-лейтенант Івана Гаврилюка в інтерв'ю виданню NV.

Стосовно 155-мм снарядів для французьких артсистем заступник міністра оборони заявив, що, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів щомісяця.

Гаврилюк також повідомив, що Париж ще раз продемонстрував стійкість підтримки України.

"Франція планує виготовити для України 78 "Цезарів", шість із яких будуть поставлені найближчим часом", - додав він.

"Артилерійська коаліція"

У грудні 2023 року Міністерство оборони України анонсувало запуск коаліції з артилерії для посилення української армії. Тоді у відомстві наголошували, що коаліція розпочне роботу у січні, а запуск відбудеться у Парижі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція допомога армії Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи, пенсії та субсидії: чи чекати на зміни в лютому
Тарифи, пенсії та субсидії: чи чекати на зміни в лютому
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії