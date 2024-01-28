Франція щомісяця постачатиме Україні артснаряди. Міноборони назвало кількість

Військові Збройних сил України зможуть отримувати від Франції по 3000 снарядів щомісячно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України генерал-лейтенант Івана Гаврилюка в інтерв'ю виданню NV.

Стосовно 155-мм снарядів для французьких артсистем заступник міністра оборони заявив, що, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів щомісяця.

Гаврилюк також повідомив, що Париж ще раз продемонстрував стійкість підтримки України.

"Франція планує виготовити для України 78 "Цезарів", шість із яких будуть поставлені найближчим часом", - додав він.

"Артилерійська коаліція"

У грудні 2023 року Міністерство оборони України анонсувало запуск коаліції з артилерії для посилення української армії. Тоді у відомстві наголошували, що коаліція розпочне роботу у січні, а запуск відбудеться у Парижі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.