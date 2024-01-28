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Франция ежемесячно будет поставлять Украине артснаряды. Минобороны назвало количество

Украина, Воскресенье 28 января 2024 18:05
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Франция ежемесячно будет поставлять Украине артснаряды. Минобороны назвало количество Фото: Франция будет ежемесячно поставлять Украине артснаряды (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины смогут получать от Франции по 3000 снарядов ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка в интервью изданию NV.

Относительно 155-мм снарядов для французских артсистем заместитель министра обороны заявил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов ежемесячно.

Гаврилюк также сообщил, что Париж еще раз продемонстрировал устойчивость поддержки Украины.

"Франция планирует изготовить для Украины 78 "Цезарей", шесть из которых будут поставлены в ближайшее время", - добавил он.

"Артиллерийская коалиция"

В декабре 2023 года Министерство обороны Украины анонсировало запуск коалиции по артиллерии для усиления украинской армии. Тогда в ведомстве отмечали, что коалиция начнет работу в январе, а запуск состоится в Париже.

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