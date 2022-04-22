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Франция поставляет Украине самоходные гаубицы, - Макрон

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Париж, Пятница 22 апреля 2022 14:35
Франция поставляет Украине самоходные гаубицы, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Франция поставляет Украине противотанковые ракеты "Милан" и самоходные гаубицы "Цезарь". Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это сделается с целью помочь стране справиться с российским вторжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Макрона изданию Ouest-France.

"Мы по-прежнему поставляем значительное количество оборудования, от "Милана" до "Цезаря", в том числе несколько видов вооружений. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути", - сказал он.

При этом он отметил, что "красной чертой" является вступление в войну.

Как отмечает издание, французский "Цезарь"- грузовик повышенной проходимости, оснащенный 155-мм пушкой, способной с высокой точностью поразить цель на расстоянии 40 км. Он производится компанией Nexter и экспортируется в семь стран. С 2008 года 77 установок поставлены во во французские артиллерийские подразделения. Согласно источникам, 12 орудий "Цезарь" для Украины будут изъяты из армейского запаса.

Франция поставляет Украине самоходные гаубицы, - Макронhttps://www.ouest-france.fr/

По данным издания, орудия "Цезарь" будут переправлены в Украину. Артиллерия Украины также будет усилена артиллерийскими орудиями, поставленными США (это буксируемые орудия калибра 155 мм) и Нидерландами, которые поставят Panzerhaubitze 2000 (самоходное орудие немецкого производства, 64 шт.).

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