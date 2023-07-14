Франція погодила з Індією нові оборонні контракти, - FT

Такі контракти спрямовані на поглиблення торгових і дипломатичних зв'язків між країнами, і можуть стати протидією зростаючому впливу Китаю, йдеться в матеріалі.

Як заявили в Міністерстві оборони Індії в четвер, було надано початковий дозвіл на купівлю 26 винищувачів Rafale для свого флоту, а також 3 нових підводних човнів класу Scorpène.

Також у Міноборони Індії зазначили, що питання ціни підводних човнів та реактивних літаків ще повністю не погоджено.

Індійські ВПС вже мають у своєму авіапарку 36 реактивних літаків Rafale виробництва Dassault Aviation, а також Делі має 6 підводних човнів Scorpène виробництва французької військово-морської групи.

За словами французького чиновника, під час дводенного візиту Моді однією з тем бесід із президентом Еммануелем Макроном стане повномасштабна війна РФ проти України. Також лідери обговорять вплив Китаю напередодні вересневого саміту G20, який проведе Індія в Нью-Делі.

Закупівлі Індією французького озброєння

Внаслідок цих контрактів Франція стає другим за величиною постачальником зброї до Індії після РФ.

Попереднє замовлення Делі на літаки Rafale, підписане в 2015 році, коштувало Індії 5 мільярдів євро, і було спрямоване на модернізацію старіючого парку ВПС. Так, усі військові літаки Індії поставлені з 2020 року.

Французький виробник двигунів Safran також прагне розширити спільно з індійською Hindustan Aeronautics Limited підприємство, створене в 2022 році, яке виробляє двигуни для армійських вертольотів.

Зниження залежності Делі від РФ

Нещодавно міністр оборони Індії Раджнат Сінгх заявив, що країна має намір замовити зброю вітчизняної військової промисловості на суму понад 100 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття.

Як писало Reuters, високопоставлений офіцер Індії наголосив, що Делі має зменшити залежність від Росії.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, протягом останніх 20 років Індія закупила зброї на суму понад 60 мільярдів доларів, з яких 65% або майже 39 мільярдів доларів припало на РФ.

Однак триваюча широкомасштабна військова агресія Кремля проти України призвела до зриву деяких військових поставок до Індії, що посилило давнє прагнення країни диверсифікувати імпорт або замінити його вітчизняною технікою.

Нагадаємо також, що Індія оголосила про значні закупівлі американського оборонного обладнання під час візиту прем'єра Моді до Вашингтона минулого місяця.

Також у травні повідомлялося, що в Індії оборонне виробництво вперше досягло 12 млрд доларів.