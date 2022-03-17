UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция подтвердила выделение 300 млн евро финпомощи для Украины

Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

В ближайшие дни Франция выделит Украине пакет финансовой помощи в размере 300 млн евро. Париж также обещает продолжить санкционное давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Франции.

Сообщается, что сегодня министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Министр подтвердил выделение в ближайшие дни пакета финансовой помощи в размере 300 млн евро в соответствии с обязательством, данным президентом (Эммануэлем Макроном, - ред.) президенту Зеленскому", - говорится в сообщении.

Он также пообещал продолжить санкционные усилия против России и представил различные аспекты помощи, которую Франция оказывает пострадавшим украинцам.

Ле Дриан также резко осудил военные действия со стороны России против гражданского населения и населенных пунктов в нарушение международного гуманитарного права.

Напомним, ранее советник президента Украины Олег Устенко заявлял, что из-за санкций Россия потеряла доступ к 300 млрд долларов своих резервов. Эта сумма уже зарезервирована для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияУкраинаДмитрий Кулеба