Франция подтвердила выделение 300 млн евро финпомощи для Украины

В ближайшие дни Франция выделит Украине пакет финансовой помощи в размере 300 млн евро. Париж также обещает продолжить санкционное давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Франции .

Ле Дриан также резко осудил военные действия со стороны России против гражданского населения и населенных пунктов в нарушение международного гуманитарного права.

Он также пообещал продолжить санкционные усилия против России и представил различные аспекты помощи, которую Франция оказывает пострадавшим украинцам.

"Министр подтвердил выделение в ближайшие дни пакета финансовой помощи в размере 300 млн евро в соответствии с обязательством, данным президентом (Эммануэлем Макроном, - ред.) президенту Зеленскому", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Напомним, ранее советник президента Украины Олег Устенко заявлял, что из-за санкций Россия потеряла доступ к 300 млрд долларов своих резервов. Эта сумма уже зарезервирована для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.