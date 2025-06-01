Франція побила рекорд переповненості в’язниць: ув’язнених більше, ніж ліжок

Франція стикнулася з історичним антирекордом. Станом на 1 травня в її тюрмах утримується понад 83 тисячі ув’язнених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Як повідомляє видання, щільність ув'язнених у французьких тюрмах досягла 133,7%.
Станом на 1 травня у французьких в'язницях перебувало 83 681 ув'язнених, при цьому було лише 62 570 місць.
Це є безпрецедентним показником та ілюструє проблему переповненості в'язниць.
Примітно, що рік тому цей показник становив 125,3%, що є менше ніж на 8% від цьогорічного.
Варто відзначити, що минулого місяця у Франції сталася серія нападів на пенітенціарні заклади та автомобілі співробітників по всій території країни.
Зауважимо також, що минулого року понад 100 000 людей вийшли на вулиці по всій Франції. В матеріалі РБК-Україна можна дізнатись причини такого протесту.
Нагадаємо, що незадовго до цього в Парижі спалахнули протести через перемогу в першому турі парламентських виборів ультраправої партії "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен.
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