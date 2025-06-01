Франція побила рекорд переповненості в’язниць: ув’язнених більше, ніж ліжок

Як повідомляє видання, щільність ув'язнених у французьких тюрмах досягла 133,7%.

Станом на 1 травня у французьких в'язницях перебувало 83 681 ув'язнених, при цьому було лише 62 570 місць.

Це є безпрецедентним показником та ілюструє проблему переповненості в'язниць.

Примітно, що рік тому цей показник становив 125,3%, що є менше ніж на 8% від цьогорічного.

Варто відзначити, що минулого місяця у Франції сталася серія нападів на пенітенціарні заклади та автомобілі співробітників по всій території країни.