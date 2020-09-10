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Франция планирует усилить карантин, возможны точечные локдауны

Корсика, Четверг 10 сентября 2020 15:29
Франция планирует усилить карантин, возможны точечные локдауны
Фото: Эммануэль Макрон (facebook com EmmanuelMacron)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правительство Франции завтра, 11 сентября, рассмотрит вопрос об усилении карантина в стране из-за роста заболеваемости COVID-19. Правительство рассмотрит вопрос введения ограничений в регионах и городах, где растет заболеваемость.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции на Корсике.

Французский лидер не исключает, что правительство может ввести точечный жесткий карантин, а также может принять решение о закрытии общественных объектов и ограничении на собрания граждан.

Макрон уточнил, что эти ограничения не будут общими, а будут приниматься с учетом эпидемической ситуации в конкретном городе или регионе Франции.

Напомним, более 900 тысяч жителей планеты стали жертвами заболевания коронавирусом, больше всего летальных случаев зафиксировано в США.

Также РБК-Украина писало, что в октябре Германия отменит общенациональное предостережение от поездок за пределы Шенгенской зоны и ЕС.

Кроме того, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 2500 новых случаев коронавируса.

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